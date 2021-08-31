تنسيق جامعة الأزهر 2021.. يبدأ الخميس ويستمر لـ5 أيام

يبحث الكثيرون عن موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر، وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من الامتحانات، وحددت جامعة الأزهر موعد بدء تنسيق جامعة الازهر 2021، ليبدأ تسجيل الرغبات بعد غد الخميس الموافق 2 سبتمبر.

وكشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عن موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر 2021، لطلاب الثانوية الأزهرية، موضحا أن تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، سيبدأ من بعد غد الخميس.

تنسيق جامعة الأزهر 2021 ورابط التسجيل

وأضاف «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سوف يجري فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر، حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية من هنا، مشددا على أن باب تسجيل الرغبات التنسيق في جامعة الأزهر مفتوح أمام الناجحين في امتحانات الدور الأول بامتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

موعد بدء تنسيق المدن الجامعية للأزهر

وعن موعد بدء تنسيق المدن الجامعية للأزهر، أكد أنه جرى فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من الأحد 29 من أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021.

التسجيلَ إلكتروني على موقع خدمات جامعة الأزهر

وأكد أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز أو جيد جدًّا.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

لقاح كورونا من شروط السكن في المدينة الجامعية

وأكد أن الحصول على لقاح كورونا شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، لكنه ليس من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحة من خلال موقع خدمات الجامعة من هنا .