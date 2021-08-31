غرق شابين جرفهما التيار على شاطئ القصير بالبحر الأحمر

لقي شابان مصرعهما بإسفكسيا الغرق على شواطئ مدينة القصير، جنوب محافظة البحرالأحمر، أثناء ممارستها السباحة بمنطقة «الشاليهات»، وتمكن عدد من الغواصين المتطوعين من انتشال جثتيهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرق شابين وانتشال جثتهما

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً يفيد بغرق شابين بشاطئ منطقة الشاليهات بمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم انتشال الجثث واستدعاء الإسعاف، وإيداع الجثتين مشرحة مستشفى القصير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت التحريات الأولية عن أن الشابين يُدعيان «محمد ع.»، 21 سنة، و«محمد أ.»، 22 سنة، لقيا مصرعهما غرقاً خلال ممارسة السباحة بمنطقة الشاليهات، وجرفهما التيار بعيداً، وعلى الفور قام عدد من متطوعي مدينة القصير من الغطاسين، بانتشال جثماني الشابين.

تفاصيل غرق الشابين بشاطئ الشاليهات

وتبين من تفاصيل الواقعة، قيام الشابين بالسباحة بمنطقة الشاليهات بالقصير، والدخول لمنطقة عميقة، بالإضافة إلى وجود أمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، مما أدى إلى اختفائهما وغرقهما، وعلى الفور تم الاستعانة بعدد من الغطاسين المتطوعين بالمدينة للبحث عن الشابين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية بالغردقة

وفي سياق آخر، تلقت غرفة عمليات النجدة بالغردقة، إخطاراً بالعثور على جثة متحللة ومجهولة الهوية، في الجزيرة الوسطى بمدخل منطقة «الكوثر» جنوب مدينة الغردقة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق وكشف غموض ملابسات الحادث.