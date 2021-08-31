مصرع ثلاثة أشخاص في حادث تصادم مروع بالفيوم

عدة ساعات استغرقها رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، ليتمكنوا من استخراج جثث ثلاثة أشخاص من سيارة «ربع نقل»، تعرضت لحادث تصادم مروع مع سيارة نقل ثقيل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مفارق جرزا، بنطاق مركز طامية في محافظة الفيوم، بعدما اصطدمت السيارة التي يستقلونها بسيارة نقل ثقيل بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تحطم السيارة ومصرع 3 أشخاص، ولم يتمكن رجال الإسعاف من استخراج جثامينهم من السيارة التي تحطمت تماما واستعانوا بقوات الحماية المدنية.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وسيارة أخرى ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص كانوا يستقلون السيارة الثانية، وانطبقت السيارة عليهم بسبب شدة الاصطدام، ولم يتمكن رجال الإسعاف من انتشال جثثهم، وجرى الاستعانة بقوات الحماية المدنية لاستخراج الجثث.

ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بالفيوم

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فتح السيارة وانتشال الجثث، وتبين أنّ المتوفين هم أحمد نبيل علي أبو الخير (47 سنة)، وإسلام محمد شلقان (29 سنة)، ومحمود محمد حلمي محمد (22 سنة)، وجميعهم مقيمون ببني سويف، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثامين.

إخطار أسر ضحايا حادث تصادم مروع لتسلم الجثامين

وعلى الفور، أخطرت مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن بني سويف، للتوصل إلى ذوي المتوفين الثلاثة ليتسلموا جثامينهم ويشيعونها إلى مثواها الأخير بمسقط رأسهم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.