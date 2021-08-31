لجنة مكافحة كورونا: وفرنا للمواطنين 5 لقاحات والسادس في الطريق

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن كل اللقاحات المتواجدة في مصر المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، متابعا: «إحنا مسئولين أمام الله إن اللقاحات فعالة وآمنة، المصريين بس هما اللي بيختاروا بين اللقاحات وفرق الأمان بين اللقاحات المختلفة لا تتعدى 5%».

لا يوجد لقاح بدون أعراض مصاحبة

وأضاف «حسني»، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وسهير جودة، أنه لا يوجد لقاح بدون أعراض خاصة في لقاحي استرازنيكا وسبوتنيك، موضحا أنه تم إضافة فصل كامل لعلاج متلازمة ما بعد كورونا، ويجب العلاج بشكل مبكر حتى لا تتطور أعراض ما بعد كورونا، مستطردا: «أحسن فترة علاج لكورونا خلال أول 7 أيام، والجرعة الثالثة ممكن تتخد بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية».

مصر وفرت 5 لقاحات.. وتعمل على إيجاد السادس

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن السلالة الأساسية لفيروس كورونا والتي ظهرت في مدينة ووهان الصينية مازالت موجودة، بجانب سلالات دلتا وألفا ولم تختف حتى الآن، مبينا أن اللقاح لن يؤدي لإصابة الشخص بكورونا، والمناعة ضد كورونا تتكون من بعد أسبوعين من تعاطي الجرعة الثانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية وفرت 5 أنواح لقاحات وتعمل على توفير السادس الفترة المقبلة.

على الحوامل عدم تناول اللقاحات المضادة

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن السيدات الحوامل يجب ألا يحصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا، حيث لم يتم إجراء تجارب على السيدات الحوامل لذا لا يوجد أي سند علمي يفيد بإمكانية تطعيم الحوامل، متابعا: «أثناء الحمل متخديش اللقاح، اللقاحات لم يتم إعطاءها للحوامل لعدم وجود تجارب، لكن يمكن أن تحصل السيدة على اللقاح قبل الحمل ولن يهاجم اللقاح المشيمة أو يؤذي صحتها والتطعيم لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو السيدة، ولا يوجد أي علاقة بين بنج الأسنان واللقاح وكورونا، وحتى الآن لا يوجد دواء شافي لكورونا، ولكن يتوفر اللقاح بس نطبق الإجراءات الاحترازية برضه».