جنوب سيناء تسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة جنوب سيناء 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، عقب تسجيل المحافظة «صفر» إصابات بالفيروس على مدار شهرين.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة سجلت 7 حالات إصابة جديدة فيروس كورونا، بعد خلوها تماماً من أي إصابات على مدار ما يزيد عن شهرين، لافتاً إلى أنه تبين أن هذه الحالات أصيبت خلال تواجدها في المحافظات الأخرى.

37 حالة تحت الملاحظة بجنوب سيناء

وأكد المصدر، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى تتبع وتقصي المخالطين لهذه الحالات، ووضعهم تحت الملاحظة في العزل المنزلي، وبلغ عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 30 حالة، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بأماكن العزل 7 حالات فقط، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، ويوجد فريق طبي يتابعهم على مدار 24 ساعة.

استعدادات مكثفة

وأضاف المصدر أنه جرى عمل استعدادات مكثفة لمواجهة أي تطورات، وتوفير كافة المستلزمات الطبية داخل أماكن العزل، والتعاون مع الجهات المعنية لتعقيم كافة المناطق من ساحات وحدائق، وتكثيف الحملات الصحية على المقاهي لمنع استخدام «الشيشة»، والتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية بالمطاعم والكافتيريات.

إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 1268 حالة

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، بلغ 1268 حالة، تماثل للشفاء 1160 حالة، ويوجد 37 حالة تحت الملاحظة، بينهم 30 حالة عزل منزلي، و7 حالات داخل أقسام العزل بالمستشفيات، و71 حالة وفاة.

إجراء تحليل (PCR) لـ3160 شخصاً

وأوضح أنه جرى إجراء تحليل (PCR)، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، لعدد 3160 شخصاً، وأثبتت نتيجة التحليل إيجابية الإصابة بالفيروس لعدد 1269 شخصاً، وسلبية الإصابة بالفيروس لعدد 1891 حالة.