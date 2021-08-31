مبادرة لتطعيم الطلاب والأساتذة بلقاح كورونا في جامعة بنها

عقدت لجنة متابعة خطة تطعيم لقاح فيروس كورونا بجامعة بنها اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفى الجامعى وأعضاء اللجنة لمتابعة مبادرة «نحو حرم جامعي آمن»، لتطعيم الطلاب والأساتذة بلقاح كورونا.

جامعة بنها تقرر زيادة عدد النقاط والقوافل المتنقلة لتطعيم لقاح كورونا

وناقش الاجتماع متابعة خطة التطعيم داخل جامعة بنها وزيادة عدد النقاط المتنقلة لتشمل جميع كليات الجامعة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية بهدف تطعيم أكبر عدد من المستهدفين قبل بدء العام الدراسي الجديد بلقاح كورونا، كما ناقش الاجتماع تفعيل تطبيق الكتروني خاص بمنسوبي الجامعة لحجز موعد التطعيم لمنع الزحام داخل أماكن التطعيم.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية لمساعدتها فى آداء مهامها وذلك فى إطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.

جامعة بنها: استمرار أعمال النقاط الثابتة لتطعيم لقاح كورونا

وأشار «الجيزاوي»، إلى استمرارية النقطة الثابتة بمعمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي واستقبال منتسبي الجامعة من كليات القطاع الصحي لتلقي لقاح فيروس كورونا إلى جانب النقاط المتحركة على مستوى كليات الجامعة.

واستعرض الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خطة الجامعة لتطعيم الطلاب القدامى والجدد على مستوى الجامعة وتشمل طلاب القطاع الطبى والمدن الجامعية وطلاب الأنشطة الطلابية من خلال النقاط المتحركة بالكليات.

وأكد نائب رئيس الجامعة تقديم كافة أنواع الدعم للفرق الصحية التى تتولى أعمال التطعيم لاستهداف أكبر عدد ممكن من الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، موجها إلى الاستعانة بطلاب الاتحادات والمبادرات الطلابية لمساعدة الفرقة الطبية المتحركة فى الكليات وتنظيم دخول زملائهم لتلقى تطعيم كورونا.

تطبيق الإجراءات الإحترازية في المدن الجامعية

كما استعرض الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطة المدن الجامعية لتطعيم الطلاب المقبولين بها على مستوى الجامعة، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل نقاط تطعيم فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

واكد «سوسة»، أن ادارة الجامعة حريصة على متابعة أعمال التطعيم يوميا على مستوى الجامعة سواء من خلال النقاط المتحركة التى تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة فى الكليات أو النقطة الثابتة التى تعمل داخل معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة القليوبية والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حرصت على تكثيف جهودها لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة بنها، هذا بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية واستخراج الشهادات المعتمدة لهم للراغبين في استخراجها.