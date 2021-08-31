طبيب ينصح بعدم تناول عدد من الأطعمة قبل أخذ لقاح كورونا

أقبل عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية للحصول على لقاح فيروس كورونا، ويعقب ذلك العديد من الآثار الجانبية وفقا لقوة المناعة بجسد المتلقي للقاح، وتختلف من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم تناولها حتي تتجنب الآثار الجانبية عقب أخذ لقاح كورونا.

ترصد «الوطن» في السطور التالية الأطعمة التي لا يجب تناولها قبل أخذ لقاح كورونا:

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك بعض الأطعمة التي يجب على المواطنين عدم تناولها قبل أخذ لقاح كورونا وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة من أجل تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للقاح كورونا مثل (البرتقال أو الليمون)، محذرا من تناول أي أطعمة تسبب أي نوع من الحساسية، بالإضافة إلى عدم المجازفة وتناول وجبات لم تتناولها من قبل لأنها تعد دخيلة على الجهاز الهضمي.

وأضاف عصام المغازي لـ«الوطن»، أنه ممنوع تناول أي نوع من أنواع الحلويات قبل التطعيم، لأنه يزيد من مستوي السكر في الدم، ما يؤدي إلى أضرار جانبية عقب تناول اللقاح، بالإضافة إلى الموز وتجنب تناول الليمون سواء كمشروب مقدم، أو من خلال إضافته إلى الطعام لأنه سيزيد من نسبة السكر، مؤكدا أن تناول اللقاح لا يحتاج إلى تحضير خاص كتناول الأطعمة أو السوائل.

تناول المياه والسوائل بصورة عادية قبل أخذ اللقاح

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، إلى ضرورة الالتزام بتناول الوجبات الصحية، مع مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة مثل «الحساسية، القلب» حتى لا يتأثر جهاز المناعة ويؤدى إلى مضاعفة الآثار الجانبية التي تعقب تناول لقاح كورونا، بالإضافة إلى تناول قدر كبير من المياه أو السوائل وأخذ قسطا كافيا من النوم قبل تناول لقاح كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة التسجيل لأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.