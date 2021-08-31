سعفان ومحافظ البحر الأحمر يزرعان 1500 شجرة ضمن مبادرة «هنجملها»

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة أفضل»، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

تفاصيل مبادرة «هنجملها»

ودشن وزير القوى العاملة يرافقة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي 1500 شجرة زيتون مثمرة داخل حديقة الأسرة ضمن مبادرة «هنجملها»، والتي انطلقت على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد قبطان منسق المبادرة.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة «هنجملها» لزيادة المساحات الخضراء.

«القوى العاملة»: ضرورة المساعدة في تشجيع مبادرة «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»

وأكد الوزير ضرورة المساعدة في تشجيع مبادرة «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وفي نفس السياق، أعرب محافظ البحر الأحمر أنه كان يأمل أن تكون المحافظة هي الأولى في المبادرة بدلا من المحافظة رقم 18، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سوف تكون المحافظة هى الأولى بعد أن يجرى زيادة التشجير إلى 1500 شجرة أخرى، لتصل إلى 3000 شجرة.

ومن ناحيته، أشار محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» إلى أن المبادرة تهدف زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.