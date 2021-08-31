بدران: «اللقاحات مش باسبور للوقاية من الفيروس».. كورونا يعاقب المهمل

شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة استغلال المواطنين ما تقدمه الدولة من توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحصول على التطعيم ضد الفيروس، إذ أصبح الأمل حاليًا في اللقاح، من أجل اكتساب مناعة اجتماعية، موضحًا أن فيروس كورونا الذي ظهر في ووهان قد يسبب عدوى لـ 3 أشخاص، بينما سلالة «دلتا» تعدى من شخص 8 لـ 10 أشخاص.

لا يجب الاطمئنان الزائف بعد تلقي اللقاحات

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار، التي تُذاع على شاشة «النيل للأخبار»، أنه لا يجب الاطمئنان الزائف بعد تلقي اللقاحات، ويجب الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، «الشعب الأمريكي كان لديهم أمان زائد، وهذا الأمان جعلهم لا يلتزمون بالتدابير الوقائية، وخلعوا الكمامات، ولا يغسلون أيديهم، وتخلوا عن التباعد الجسدي والاجتماعي»، موضحًا أن ما حدث في أمريكا وزيادة الإصابات تُعد عقوبة من «كورونا» ودرس لكل شعوب العالم.

زيادة إصابات كورونا في أمريكا عقوبة ودرس لكل الشعوب

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن من يُهمل التدابير الوقائية سوف يُعاقب من كورونا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التطعيمات لا تحمي من العدوى بفيروس كورونا، بينما التطعيمات تحمي من تحور العدوى إلى مرض شديد أو حرج أو تُسبب وفاة، «التطعيم الخاص بفيروس كورونا يجب أن يتم ولكنه ليس باسبور يمنع الفيروس، بس بيخلي الناس متروحش المستشفيات، وعلى جميع المواطنين أن تعي ذلك»، فيجب الاهتمام بالكمامة وغسيل الأيد.

زيادة إصابات كورونا في مصر 51% خطر كبير

وشدد الدكتور مجدي بدران على ضرورة التباعد الاجتماعي خاصة للشخص الذي تلقى اللقاح، فهو يُصاب مثل الآخرين ويسبب عدوى مثل الآخرين، مؤكدًا أن زيادة الإصابات في مصر يُهدد من اقترابنا إلى مرحلة الذروة، «كل ما كان المصريين يتفاعلوا مع جهود الدولة وأنهم يتناولوا التطعيمات ويشوفوا التدابير الوقائية هيخلينا بعيد عن إن إحنا ندخل في مضاعفات، والأسبوع اللي فات ده سجلنا 1621 إصابة والأسبوع السابق له كان 1076 إصابة، فزدنا 51%، وده خطر كبير جدًا».