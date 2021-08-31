وصول مصابي فريق دسوق لكرة السرعة إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على نقل حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، إلى أن تم إيداعهما غرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب نقلهما بسيارة إسعاف مجهزة، من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، بعد خضوعهما لعمليات جراحية حرجة، إلى أن استقرت حالتهما الصحية، قبل إعادتهما لاستكمال العلاج بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

قال محافظ كفر الشيخ إنه تابع نقل الحالتين، فور وصولها للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وتم توفير الغرف الخاصة بهما، وتسخير كافة الامكانيات لخدمة المصابين، وذلك لاستكمال علاجهما حتى شفائهما التام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة، مشيراً إلى أنه كلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إجراءات نقل المصابين، وتقديم كافة الدعم الطبى لهما، داعياً الله ان يخفف آلامهما، ويمن عليهما بالشفاء العاجل.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لما قدموه لمصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة لهم، عقب وقوع الحادث مباشرة، وتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة على الفور، وتوفير الإقامة لأسر المصابين بفندق واستراحة جامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام مستشفيات جامعة كفر الشيخ.