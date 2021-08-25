وزيرة التضامن تعلن توفير أطراف صناعية لفتيات فريق كرة السرعة بدسوق

أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شعورها بآلام الأسر التي تعرضت فتياتهن لحادث مؤلم عقب انتهاء مشاركتهن مع فريق كرة السرعة لنادي دسوق، في بطولة الناشئين بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات، متابعة: "قلبي مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافي".

ووعدت وزيرة التضامن خلال كلمتها ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، اليوم الأربعاء، بتوفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالفتيات وأسرهن.

وأكدت أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم المصابين في الحوادث التي أدت إلى إعاقة، وأن نتولى الأسرة بالكامل، مع توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.