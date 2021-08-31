أشرف زكي يطمئن الجمهور على صحة نهال عنبر: خرجت من المستشفى

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تحسن الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر، بعد إصابتها بارتجاج في المخ في أثناء تقديمها عرض «زقاق المدق».

وقال زكي، لـ«الوطن»، إنّ نهال عنبر تقرر خروجها من المستشفى، واستكمال العلاج في المنزل، لحين استرداد عافيتها بشكلٍ كامل، لتستأنف بعدها تقديم عرض «زقاق المدق».

سقوط قطعة ديكور على رأس نهال عنبر

وكان المخرج عادل عبده، قد كشف عن إصابة الفنانة نهال عنبر، بارتجاج في المخ، بسبب سقوط قطعة من ديكور المسرح على رأسها، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات في منطقة العلمين.

نهال عنبر في زقاق المدق

يذكر أنّ الفنانة نهال عنبر، تُشارك في تقديم مسرحية زقاق المدق، على خشبة مسرح سيد درويش في الإسكندرية، حيث ستُعرض هناك لمدة شهر، لتعود بعدها على مسرح البالون بالعجوزة.

مسرحية «زقاق المدق» من بطولة نهال عنبر، دنيا عبدالعزيز، كريم الحسيني، محسن محيي الدين، ضياء عبدالخالق، عبدالله سعد، عصام مصطفى، أحمد شومان، حسان العربي، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، وصابر رامي، وإخراج عادل عبده.