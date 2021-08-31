«الصحة»: لا يستحسن تلقي لقاح «جونسون» لمن يعاني من التهابات عصبية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص المصابين بالأطراف العصبية الناجمة عن مرض السكر من النوع الثاني ليس أمامهم أي مانع في تلقي اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، عدا لقاح «جونسون أند جونسون»، فهذا اللقاح لا يُستحسن للأشخاص المريضة بالتهابات عصبية.

«الصحة»: إعطاء الشخص جرعة ثالثة من لقاحات كورونا تحت الدراسة

وأضاف «حسني»، خلال حواره في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية مفيدة شيحة و منى عبد الغني و سهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، أن إعطاء الشخص جرعة ثالثة من لقاحات كورونا ما زالت تحت الدراسة، « مفيش حاجة مؤكدة حتى الآن، الولايات المتحدة الأمريكية قالت هتدي جرعة لمن حصل على الجرعتين بعد 6 شهور، عشان الأجسام المضادة بتقل، فعملوا جرعة منشطة».

«حسني»: إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لداعي السفر لا أساس علمي لها

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا بداعي السفر ليس له أساس علمي، « اللي أخذ الجرعتين وعاوز يسافر لازم يستنى الـ 6 شهور عشان ياخد جرعة السفر، بس فيه سؤال هي الدول مش هترضخ لمنظمة الصحة العالمية؟، فيه دول سمحت ووافقت على 5 لقاحات منهم 2 عندنا».

كيفية وقاية طلاب المدارس من فيروس كورونا

وعن طرق وقاية طلاب المدارس من فيروس كورونا، أوضح الدكتور حسام حسني، أنه يجب الاهتمام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع تناول السلطة والفاكهة وتكون جزء أساسي من حياتهم، فضًلا عن وجود الكمامة الطبية.