الداخلية تنشر اللقطات الأولى لعودة طفل المحلة وتفاصيل اختطافه

استعرضت وزارة الدخلية، الجهود الأمنية المضنية، في عملية تحرير طفل المحلة المختطف من أمام محل والده، وطلب فدية 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه، من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، أظهر اللقطات الأولى لاختطاف الطفل بالقوة من أمام محل والده عن طريق ملثمين حملوه بالقوة وألقوه بسيارة ملاكي وفروا هاربين.

طفل المحلة: خطفوني وركبوني سيارة ملاكي

ووثق فيديو نشرته وزارة الداخلية، جهود البحث ورواية الطفل الذي قال في شهادته: «كنت واقف قدام محل بابا بفتحه وقبل ما أرفع الباب لقيت ناس خطفوني وركبوني عربية ملاكي وبعد شوية نزلنا من العربية دي وركبنا عربية تاني وخدوني في بيت بالطوب الأحمر، وبعد كده اتصلوا ببابا وطلبوا 2 مليون جنيه عشان أرجع».

وشرح الفيديو جهود وزارة الداخلية في تتبع السيارة المستخدمة في واقعة خطف طفل المحلة والتي عثر عليها متفحمة بعد أن أشغل المتهمون النيران فيها ليخفوا معالم واقعة الخطف.

السيارة المسروقة

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن السيارة مسروقة من مالكها والذي حرر محضرًا بذلك، وبدأت أجهزة الأمن في تتبع الجناة من خلال الفحص الفني للكاميرات بالتزامن مع ورود مكالمة من قبل المتهمين على هاتف والد طفل المحلة يطلبون خلالها فدية نظير إعادة الطفل، وتمكنت المباحث من القبض على الجناة وتحرير الطفل.

رسالة شكر من والد طفل المحلة لقوات الأمن: وعدوا ووفوا

وأظهر الفيديو رسالة شكر من قبل والد الطفل الذي قال: «الضباط اعتبروني أخوهم واعتبروا ابني ابنهم، وقالوا ليا اتطمن ابنك هيرجع ووعدوا ووفوا، عشان كده بشكرهم بعد ربنا على جهودهم في إعادة إبني، وبشكر سيادة الرئيس السيسي».

وجاءت أيضًا رسالة والدة طفل المحل في الفيديو والتي قالت فيها: «الضباط طمنوني وأنا كنت متطمنة فعلا ومش قلقانة، وبشكرهم على اللي عملوه في إعادة ابني، وكمان بشكر أهالي المحلة كلهم اللي كانوا فرحانين بعودة ابني وأنه ابنهم كمان، ولازم أوجه الشكر للسيد الرئيس على جهوده في محاربة الجريمة».