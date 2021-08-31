أسرة طفل المحلة المختطف.. أب وأم وشقيقين ومحل لبيع زيوت السيارات

حالة من البهجة والفرح عاشتها أسرة الطفل زياد البحيري، والمعروف إعلاميا بطفل المحلة المخطوف، بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ليلة أمس، في تحديد مكانه وإطلاق سراحه، والقبض على المتهمين.

أسرة طفل المحلة المختطف.. أب وربة منزل و 3 أطفال

تتكون أسرة الطفل زياد البحيري، الذي تم إطلاق سراحه بعد خطفه من قبل مجهولين ملثمين يستقلون سيارة، من 5 أفراد: «أب يبلغ من العمر 35 عاما، حاصل على مؤهل متوسط يعمل في تجارة الزيوت وقطع غيار السيارات، وزوجته إيمان، 28 عاما، مؤهل متوسط، ربة منزل، والطفل زياد 11 عاما، طالب في الصف السادس الابتدائي، والطفل إياد، 8 سنوات طالب في الصف الثاني الابتدائي، ويزيد 4 سنوات»، وكانت الأسرة تقيم في منزل بمنطقة عزبة خضر، ثالث المحلة، وانتقلت للإقامة في المنزل الحالي على الطريق الزراعي منذ 4 سنوات.

أسرة طفل المحلة المختطف.. 48 ساعة من الرعب والقلق

عاشت أسرة الطفل زياد البحيري 48 ساعة من الرعب والقلق منذ خطف الطفل زياد على يد مجهولين ملثمين يستقلون سيارة واختفوا في منزل مهجور في قرية السجاعية، مركز المحلة، حتى أخبرتهم الأجهزة الأمنية بتحديد مكان الطفل والقبض على المتهمين.

تقول أحلام البحيري، جدة الطفل زياد، إنها وجميع أفراد العائلة لم يذوقوا طعم النوم ولا الفرحة والسعادة منذ وقت اختطاف زياد، خاصة وأن والد الطفل وشقيقه ليس لهما أي خلافات أو صراعات مع أحد، وأنهم فوجئوا بطلب فدية 2 مليون جنيه، ووجهت الشكر إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل من دعمهم في تلك الأزمة، منذ خطف زياد حتى عودته وأنها لم تفقد الثقة في الأجهزة الأمنية لحظة واحدة في القدرة على إعادة طفلهم.