من هو الجنرال كريس دوناهو آخر ضابط أمريكي غادر أفغانستان؟ (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن آخر أمريكيين غادرا العاصمة الأفغانية كابول ليل الاثنين، هما روس ويلسون سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان.

بمغادرة دوناهو تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، صورة ليلية لآخر ضابط أمريكي غادر أفغانستان، وقالت في تعليق على الصورة، «الجنرال كريس دوناهو، يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان».

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: «بمغادرة دوناهو تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر».

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن الجنرال كريس دوناهو.

- اسمه بالكامل كريستوفر تود دوناهو.

- من مواليد 13 أغسطس 1969.

- جنرال يجمل نجمتين بالجيش الأمريكي، يعمل حاليا كقائد عام للفرقة 82 المحمولة جوا في فورت براج بولاية نورث كارولينا، بحسب موقع «ديفينس وان».

- طوال حياته المهنية، خدم دوناهو، في مناصب الموظفين والقيادة لكل من جيش الولايات المتحدة الأمريكية ووحدات العمليات الخاصة.

- تخرج في الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة في ويست بوينت، بنيويورك، وتم تكليفه كملازم ثان في فرع المشاة في عام 1992.

- كانت مهمته الأولى قائد فصيلة بندقية مع فرقة المشاة الثانية، الجيش الثامن في كوريا الجنوبية، تلاها الخدمة في فورت بولك، لويزيانا وكتيبة رينجر الثالثة، فوج الحارس 75 كمسؤول تنفيذي للشركة.

- تلقى دوناهو مهمة قائد سرية البنادق في الكتيبة الخامسة، فوج المشاة 87 في معسكر كوبا في بنما.

- في عام 1998، انتقل دوناهو إلى الكتيبة الثانية، فوج 75 كمساعد ضابط عمليات، وقائد سرية بنادق، وقائد مقر.

- تم تعيينه في واشنطن العاصمة كمساعد خاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة.

- في عام 2002 تطوع دوناهو وأكمل دورة تدريبية متخصصة في الاختيار والمشغلين للتكليف بأول مفرزة تشغيلية للقوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، والمعروفة باسم «قوة دلتا»، في فورت براج، بحسب أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

- حصل دوناهو على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان البحرية، الكلية الحربية البحرية، وأكمل زمالة الكلية الحربية للجيش في جامعة هارفارد 2013.

- تولى منصب قائد مدرسة مشاة جيش الولايات المتحدة في فورت بينينج.

- تولى منصب نائب القائد العام لفرقة المشاة الرابعة في فورت كارسون.