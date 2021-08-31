الداخلية تنشر فيديو جديد لعملية خطف وتحرير طفل المحلة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، مقطع فيديو يرصد مشاهد من واقعة تحرير الطفل «زياد»، الذي تم اختطافه في محافظة الغربية، وهذه القضية التي أثارت الرأي العام، بعد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمشاهد رغم صعوبتها، فإن أجهزة وزارة الداخلية جاء ردها سريعًا وحاسمًا، وبصورة أثلجت صدور المصريين الذين تعاطفوا معه واعتبروه ابنًا لهم.

تصريحات الطفل أمام ضباط المباحث بعد تحريره

وقال «زياد»، خلال الفيديو: «كنت بفتح الدكان بتاعنا، كنت لسة برفع الباب، لاقيت عربية جات وقفت مرة واحدة، وشالوني وحطوني في العربية، وخدوني وجريوا، وبعدين وقفنا شوية، وركبوني عربية ثاني، وبعدين قعدوني كده في بيت على الطوب الأحمر، وكلموا بابا، قالوله عاوزين 2 مليون جنيه».

كيفية تتبع الجناة

وبدأت أولى خطوات البحث، من خلال تحليل ما رصدته كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلا أن الجناة أمعانًا في اخفاء معالم الجريمة، قاموا باحراق السيارة المستخدمة في الواقعة، لكن ذلك لم يقف عائقًا أمام جهود البحث التي اتسمت بالاحترافية الكبيرة، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع خطوط سير الجناة إلى ان نجحت الاجهزة الأمنية خلال الأربع وعشرون ساعة فقط من واقعة الاختفاط للوصول إلى مكان اختفاء الجناة، ونجحت في ضبطهم وتحريريه سالمًا

تصريحات والد الطفل زياد بعد تحريره

وقال والد الطفل زياد: «الأجهزة الأمنية قالت لي اطمن ابنك هيكون في حضنك، بصراحة مسبونيش، ومعاملة كويسة، كانه أبنهم ، وعدوا فأوفوا، الحمد لله ابني رجعلي بفضل ربنا أولا ، ثم وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي».

ويعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة، بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل ما تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، فقد أعاد تحرير الطفل المختطف بسمة لأهله وسكان مدينة المحلة الكبرى الذين روعهم مشهد الاختطاف، كما اعربوا عن ثقتهم في الأجهزة الأمنية وجاهزيتها الكبيرة.