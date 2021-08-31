مكالمة 120 ثانية بين والد طفل المحلة والخاطفين تقود الأمن لضبط العصابة

مكالمة هاتفية مدتها 120 ثانية، تلقاها والد طفل المحلة من خاطفي نجله: «جهز 2 مليون جنيه بسرعة، عشان تشوف ابنك تاني، قدامك ساعات وهتصل لك صور جثته».. ورغم قسوة الكلمات التحذيرية الواردة في رسالة العصابة المسلحة، إلا أن رسالة الطمأنة التي نقلتها أجهزة الأمن لأسرة الطفل أثلجت الصدور، وكان ضباط البحث الجنائي والأمن العام، يسابقون الزمن للوصول للجناة بشكل سريع، فلم تمر سوى ساعات قليلة، وسرعان ما جاء الرد حاسم من أجهزة الأمن بتحرير الطفل وضبط الخاطفين.

التقنيات الحديثة

ساهمت المكالمة الهاتفية التي جمعت والد طفل المحلة بأحد أفراد العصابة المسلحة، في الإيقاع بالجناة، بشكل سريع بعد أن تمكن فريق البحث الجنائي من خلال التقنيات الحديثة في تحديد مكان العصابة، ومداهمتها بشكل سريع، قبل أن يتمكن المتهمون من الهرب، وظهرت القوات في فيديوهات كشفت عنها وزارة الداخلية، وثقت لحظة تحرير الطفل «زياد»، عمليات اقتحام مكان احتجازه، ونجحت أجهزة الأمن في تحريره سالمًا لأسرته، وألقي القبض على أفراد العصابة المسلحة التي خطفته، وعثر معهما على بندقيتين آليتين.

تعقب خاطفي طفل المحلة

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أجهزة الأمن كانت تعمل بشكل احترافي في فحص الجريمة، وتتبع الجناة عن طريق فحص الأدلة الفنية، تمهيدًا لتعقب الجناة، حتى تم العثور على السيارة المستخدمة في الحادث متفحمة في محاولة من الجناة، لاخفاء معالم الجريمة، وبفحص السيارة، تبين أنها مسروقة ومبلغ بسرقة، وخلال جهود البحث تلقى والد الطفل اتصالا هاتفيا من أفراد العصابة، طلبوا منه فدية 2 مليون جنيه، ونجحت أجهزة الأمن في سرعة تحديد مكان العصابة عن طريق المكالمة الهاتفية، وساهم ذلك في سرعة فك لغز الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.