متحدث التعليم العالي: مصر تتصدر حاليًا القارة الأفريقية في نشر الأبحاث

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد البرامج المقدمة في الجامعات الحكومية وصل خلال الفترة الحالية إلى أكثر من 100 برنامج في ظل دور الجامعة في محو أمية 300 ألف مواطن مصري، وإنهاء قوائم الانتظار من خلال المستشفيات الجامعية.

«التعليم العالي»: جامعة الجلالة تدعو للفخر

وأضاف «عبد الغفار»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن جامعة الجلالة تدعو للفخر، منوهًا بأن المراكز البحثية فيها وكذلك جامعة الملك سلمان والعلمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة على أعلى مستوى.

اختيار أعضاء هيئة التدريس بمنتهى الصعوبة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه يجري اختيار أعضاء هيئة التدريس بمنتهى الصعوبة، كما يجرى التواصل مع الأساتذة المدرسين الذين يدرسون في الخارج منذ سنوات، وسط شراكات مع جامعات يابانية وفرنسية وأمريكية لها تصنيفها الدولي المعتبر، لافتًا إلى أنه بعد عودة الدراسة إلى طبيعتها سيتواجد ممثلون من هذه الدول.

زيادة الأبحاث الدولية المنشورة من الجامعات المصرية

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه في عام 2014 كان عدد الأبحاث المنشورة في الجامعات المصرية 12 ألف بحث، ولكن حاليًا أصبح 30 ألف بحث، كما احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميًا وحاليًا، مضيفًا: «تتصدر مصر حاليًا القارة الأفريقية».

تقدم تصنيف الجامعات المصرية

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن تصنيف الجامعات على أساس البرامج والتخصصات متقدم، مبينًا أن بعض تخصصات الهندسة في جامعة القاهرة تصل إلى رقم 175 على مستوى العالم، «هذا لم يأتِ من فراغ ولكن من مجهود أساتذة ودعم الدولة وشراكة مع جامعات قوية».