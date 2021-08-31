«التعليم العالي»: دراسة كشفت تعثر طلبة بالجامعات رغم مجموعهم الكبير في الثانوية

دعا الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون للالتحاق بالكليات المختلفة، ألا يحكمهم المجموع في اختيار الدراسة، مشيرًا إلى أنهم أجروا دراسة على أصحاب المجاميع المرتفعة ووجدوا عددًا منهم تعثروا في دراستهم ولم يستكملوها لأنهم اختاروا مجالًا للدراسة لا يحبونه، داعيًا أولياء الأمور أيضًا أن يتركوا أبنائهم يختارون الكليات بأنفسهم.

مشروع لاكتشاف مواهب الطلبة

وقال «عبدالغفار»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن وزارة التعليم العالي كان لديها مشروًعا اسمه «جامعة الطفل» يهدف إلى استضافة الطلبة في سن صغير من أجل أن يتدربوا على اكتشاف مواهبهم، وأفضل دراسة بالنسبة لهم.

الجامعات أذرع استشارية للمحافظين

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات المصرية يجب أن تكون أذرع استشارية للمحافظين في المحافظات المختلفة، والجامعات مثل خلايا نحل في المحافظات، وهناك العديد من القوافل الطبية للطب البيطري يشارك فيها الطلبة، إضافة إلى أنشطة تدريبية وأنشطة توعية، وهذا النشاط لا يقتصر على محافظات مصر فقط، بل هناك قوافل طبية ذهبت إلى الدول الإفريقية الصديقة، كما أن الجامعات ساهمت بشكل كبير في الانتهاء من قوافل الانتظار، كما أنها لها دور مجتمعي كبير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في الجامعات.

وشدد على أن السوق المصري في ظل التحول الرقمي، يحتاج إلى تخصصات الجامعات التكنولوجية إضافة إلى أن السوق الدولي والعالمي يحتاج إلى ذلك أيضًا، مناشدًا الطلاب أن يطلعوا على المواقع الإلكترونية للجامعات ليعرفوا البرامج التعليمية الموجودة بها.