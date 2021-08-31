أول سفير للبحرين لدى إسرائيل يصل تل أبيب

وصل خالد يوسف الجلاهمة السفير البحريني الجديد المعين لدى إسرائيل، الثلاثاء، إلى مدينة تل أبيب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وأوضح مصدر لـ«الوكالة البحرينية»، أن أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل، وصل اليوم إلى مطار بن جوريون الدولي.

وأبرزت الوكالة البحرينية، أن وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب، يعدان خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات وزير الخارجية البحريني يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وتمثل سفارة مملكة البحرين في تل أبيب وسفارة إسرائيل، في المنامة، دورا مركزيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وفي سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ«الإنجاز التاريخي».

وكشفت وزارة الخارجية البحرينية عن السيرة الذاتية للسفير الجديد لدى تل أبيب

من هو سفير البحرين لدى إسرائيل

ولد الجلاهمة عام 1978 وتحصل على درجة بكالوريوس في الآداب من الكلية العسكرية ولاية كارولينا الجنوبية.

حصل سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل على درجة الماجستير في العلوم «نظم المعلومات» من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

عمله عمل الجلاهمة مساعدا لمدير مشروع في نظم المعلومات «قوة دفاع البحرين» ثم عمل كمدير للمشروع نفسه.

تولى السفير البحريني منصب مدير علاقات الجهات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.

مناصب أخرى

شغل الجلاهمة منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

عمل السفير كقائم بأعمال رئيس العمليات والمتابعة في وزارة الخارجية ثم مديرا لإدارة العمليات في الوزارة نفسها.