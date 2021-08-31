الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ.. طريقك للعمل في الأمن السيبراني

تتجه مصر نحو الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لذلك بدأت الدولة بالتوسع في إنشاء كليات الذكاء الاصناعي بالجامعات الحكومية المصرية، وجاءت كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ، كأول كلية متخصصة في مصر والثانية في الشرق الأوسط، والتي ستستقبل بعد نحو شهر ونصف ثالث دفعة للدراسة بها، عقب إنشائها في الثامن من أبريل عام 2019، ودأب طلابها على الكثير من الابتكارات حيث اخترعوا أكثر من« روبوت»، للمساهمة في عجلة التنمية منها روبوت لتقديم الخدمات للمرضى بالمستشفيات وذلك عقب اجتياح جائحة فيروس كورونا العالم كله.

وتقدم« الوطن»، كل ماتريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ، ومجالات العمل لخريجيها في ضوء ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ.. الأهداف والرؤية

ووفقا لجامعة كفر الشيخ، فإن كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ، وضعت عددا من الأهداف والرؤى منذ إنشاؤها حيث عكفت على دعم التميز في مصر وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، فضلا عن ترسيخ ثورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما جعل مصر تقفز من المركز الـ111 إلى المركز 55 من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات، فضلا عن سعيها لدعم جهود الدولة نحو النمو والإنتاجية من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ومساعدة الشركات الناشئة على النمو بشكل سليم، ودعم الصناعة وتطويرها.

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ.. عمالة مدربة وصفر بطالة

وتؤهل كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ، طلابها لسوق العمل حيث أنهم مدربون على أحدث وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك للعمل في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تطوير برامج أكاديمية بالجامعة مرتبطة بعلوم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مجالات التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب، بالإضافة إلى تدعيم البحث العلمي من خلال ابتكاراتهم وجعلهم قادرين على مواكبة التطور في سوق العمل، حيث يستطيع الخريج بناء شركات قائمة على الذكاء الاصطناعي ولديهم معرفة بالاقتصاد المعرفي الوطني من خلال مخرجات أبحاث الذكاء الاصطناعي، ما يجعلهم قادرون على تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه، لذلك يطلق عليها كلية بلا بطالة.

مجالات العمل لخريجي الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ

ويمكن لخريجي كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ، الحصول على الكثير من فرص العمل أهمها الأمن السيبراني أو أمن المعلومات أو الحاسوب، كما يمكنهم العمل في الدعم الفني وإدارة الشبكات في مختلف الشركات المحلية والعالمية، والعمل مهندسين برمجة ومهندسين في مجال أنظمة التشغيل، وتحليل النظم والبيانات وتوثيق البرامج والنظم، وقواعد البيانات، حيث تضم الكلية أقسام البرمجة واسترجاع المعلومات، الروبوت، علوم البيانات، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.