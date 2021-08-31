تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي في المحافظة، مشيرًا إلى أن البحيرة عامرة برموزها ومثقفيها وقاماتها، ويجري التواصل لعقد لقاء معهم، موضحًا في الوقت ذاته أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية فريدة من نوعها على مستوى العالم ومتكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين.

البحيرة شهدت خلال الـ3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بـ 67 مليار جنيه

وأضاف «آمنة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أن هناك 4 آلاف قرية وتابع في 6 مراكز بالبحيرة تشملها مبادرة حياة كريمة تخدم 3.5 مليون نسمة، وهو نصف عدد سكان المحافظة، مؤكدًا أن البحيرة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بـ 67 مليار جنيه.

هشام آمنة: 8 آلاف مشروع على أرض محافظة البحيرة

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن هناك 8 آلاف مشروع يجري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة في إطار مبادرة حياة كريمة، كما أن هناك قطارين سوف يمران في أراضي محافظة البحيرة، إضافة إلى إعادة تأهيل 1100 كم طرق في البحيرة.

ووجَّه المحافظ الشكر لأداء القوات المسلحة في سرعة العمل والإجراءات السريعة التي اتخذت، قائلاً: «تخصيص 6 مراكز بمحافظة البحيرة بحوالي 4000 قرية، فالقوات المسلحة تنفذ معنا 1565 مشروعًا ضمن المبادرة، تشمل تطوير البنية التحتية ومشروعات خدمية للمواطن، بخلاف بناء المدارس والسكن، ليصل إجمالي ما يجري إنفاقه على المشروعات لـ 100 مليار جنيه».