أهداف مشروع «حياة كريمة» في الريف.. تحسين معيشة 60% من المصريين «فيديو»

يعتبر المشروع القومي حياة كريمة أحد أبرز المشروعات القومية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، لاسيما بعد تخصيص ميزاينة غير مسبوقة تقدر بنحو 700 مليار جنيه، لتقديم مختلف أشكال الخدمات في قرى الريف المصري لتحسين مستوى المعيشة، وأذاعت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا رصدت فيه أهداف مشروع «حياة كريمة» في قرى مصر، والتي تتمثل في الآتي:

- يسعى مشروع حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة نحو 60% من المصريين اللذين يعيشون في الريف.

- يعمل مشروع حياة كريمة على تغطية كل قرى الريف المصري وتطويرها خلال 3 أعوام.

- يتضمن مشروع حياة كريمة تنمية 4658 قرية في 175 مركزا على مستوى محافظات مصر.

3 مراحل في المشروع القومي حياة كريمة بمحافظات مصر

- المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة تضمنت القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر.

- المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%.

- المرحلة الثالثة من مشروع حياة كريمة تشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

- عدد المستفيدين من مشروع حياة كريمة يتجاوز 55 مليون مواطن من سكان القرى.

- تبلغ تكلفة مشروع حياة كريمة 700 مليار جنيه.

مشروع حياة كريمة يستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي

ويقدم مشروع حياة كريمة العديد من الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها مد القرى الأكثر احتياجا بشبكات الصرف الصحي أو رفع كفاءة تلك الشبكات في حالة وجودها، كما حدث في تطوير محطة الصرف الصحي بقرية الأخيوة بمحافظة الشرقية، وقال أحد مهندسي المشروع بالشرقية، إن محطة المعالجة سعتها 14 ألف متر مكعب في اليوم، وتصميمها لخدمة 8 قرى، وهو مايعد إنجازا كبيرا لمركز الحسينية، خصوصا وأن هذه القرى تعاني من التلوث في الصرف الصحي، فيما وجه أحد المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الزائد بمبادرة حياة كريمة واهتمامه بقرى حياة كريمة من صرف صحي والمصالح الحكومية ومستشفيات وخدمات ومرافق مختلفة.