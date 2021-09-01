بعد ضبط 126 طن لحوم مجهولة.. طبيب يحذر من «ساندوتشات الشارع»

بعد ضبط 126 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر خلال شهر أغسطس حذر الدكتور محمد سامي، أخصائي التغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من الأكل التيك أواي أو سندوتشات الكبدة والسجق في عربات الكبدة بالشوارع أو على الطرق السريعة.

وأوضح سامي أن جميع السندوتشات التي يتم بيعها في الأسواق تتسبب في إصابة المواطنين بالمرض وخاصة الأطفال مع دخول المدارس وأثناء الخروج للتنزه في المناسبات، وطالب الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية المواطنين التأكد من سلامة الغذاء الذي يتناوله خارج المنزل وذلك بالتأكد من سلامة المكان والنظافة.

المواطن العادي لا يستطيع الكشف عن الطعام الفاسد

وكشف «سامي»، في تصريحاته، أن المواطن العادي لا يستطيع الكشف عن الطعام الفاسد من عدمه إلا من خلال فحصه ولكنه يتأكد من شيء لا يوجد سعر سندوتش كبدة أو رغيف الحوواشي أو السجق لأنها مصنوعة من لحوم فاسدة ويتم إضافة بهرات لمنع رائحة العفن بالطعام.

ضبط 126 طن لحوم فاسدة

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 126 طنا و180 كيلو لحوم.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 711 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وشددت الوزارة في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.