ضبط 15 طن لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الماضي

جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها الشهر الماضي على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مشيراً الي تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

التصدي لأي مخالفة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبه، أشار أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إلى تحصين 27570 رأس ماشية ضد مرضي حمي الوادي المتصدع والحمى و3145 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام والجلد العقدي، بالإضافة إلى ذبح 23632 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الماضي