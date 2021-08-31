الدراسة 10 أكتوبر.. المدارس المصرية اليابانية تحدد مواعيد سداد المصروفات

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالدارسة، وإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين، موضحة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لمختلف الطلاب.

بدء سداد المصروفات الدراسية 4 سبتمبر

وأضافت في بيان لها، أنه يجرى فتح باب سداد المصروفات الدراسية اعتبارًا من 4 سبتمبر حتى 15 من نفس الشهر، ويبدأ العام الدراسي الجديد 10 أكتوبر المقبل، وتبدأ الفترة التنشيطية الصيفية والتمهيدية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.

موعد سداد القسط الثاني للمصروفات الدراسية

وتبدأ التهيئة لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 10 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، مشيرة إلى أن ميعاد سداد القسط الثاني للمصروفات الدراسية في الفترة من 7 - 18 نوفمبر، وميعاد سداد القسط الثالث من المصروفات الدراسية في الفترة من 16 - 27 يناير.

«شوقي»: المدارس المصرية اليابانية تقدم تعليم على مستوى متميز

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تجربة متميزة وتقدم تعليم على مستوى متميز، موضحًا أن الوزارة حرصت على توفير هذه النوعية من المدارس في عدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الدراسة بهذه المدارس تعتمد على التطبيق والفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على متابعة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من جهودها للعام الدراسي الجديد، موضحاً أنه يجرى تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، و جاري إعداد مقررات الصف الرابع الابتدائي، موضحًا أن هذه المقررات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.