أخبار الكويت.. إصابات كورونا تصل إلى أدنى مستوياتها في البلاد

انخفضت إصابات فيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها في الكويت، وفقًا لـ آخر أخبار الكويت، والتي أعلنتها وزارة الصحة الكويتية موضحة تسجيل نسبة 1% إلى عدد المسحات، و تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 409860، وتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 2419 حالة.

الصحة الكويتية: تسجيل 213 حالة شفاء

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الثلاثاء، إنه جرى أيضًا تسجيل 213 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 405068، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 83. 98 %.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولازالت تتلقى الرعاية اللازمة 2373، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة فيروس كورونا المستجد إلى 164 حالة.

أخبار الكويت.. «الصحة»: عدد المسحات المسجلة في الكويت وصلت إلى 3786563

وأفاد الدكتور عبد الله السند بأن عدد المسحات التي جرى إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12425 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3786563، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 1%، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال الدكتور عبد الله السند، إنها بلغت في الفروانية 28%، وحولي 26 %، والأحمدي 22 %، والعاصمة 15%، و الجهراء 9 ف%.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة، للاطلاع على الإرشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس التاجي.