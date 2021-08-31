وزير الأوقاف: السيسي يرغب في خلق جيل جديد من الأئمة شديد التميز والاطلاع

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه خلال العامين الماضيين تم إصدار 70 إصدارًا بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، من بينهم 32 إصدارا باللغة العربية و30 باللغة الأجنبية، من أجل زيادة الوعي، فضلًا عن أن هناك شراكات لوزارة الأوقاف مع جامعات مدنية في مجال التدريس، فضلًا عن شراكة مع أكاديمية ناصر لتدريب الأئمة، موضحًا أنه يوم 11 سبتمبر سنستقبل وفد رفيع المستوى من 21 إماما وواعظا من السودان.

مصر لديها عددًا من المبعوثين بالخارج

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الوفد السوداني سيأتي من أجل تبادل الخبرات في تدريب مشترك مع أشقائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وفي أكتوبر المقبل سيكون هناك قافلة تضم 20 إمامًا وواعظًا سيسافرون إلى السودان في قافلة دعوية من أجل تبادل الخبرات، موضحًا أن مصر لديها عدد من المبعوثين بالخارج.

وزارة الأوقاف لديها شراكات مع جامعة بكازاخستان

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة لديها شراكات مع جامعة بكازاخستان، وهي من أهم الجامعات في وسط آسيا، وكذلك مركز في تنزانيا، ولدينا عدد من المبعوثين في البرازيل ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يحرص عليها دائما هو التشديد على التأهيل والتدريب المستمر لخلق جيل من الأئمة شديد التميز والاطلاع.

يجب فهم الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت

ووجه الوزير حديثه للإعلامية: «حضرتك مع المثقفين والإعلاميين تستطيعوا تعملوا قيادة رأي عام وطني متميز، عاوزين نعمل مع ده أن من يقود الرأي العام الديني المنضبط هو الذي يفهم الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت».