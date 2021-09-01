حماقي: أشارك في بطولة فيلم جديد خلال العام الجاري

قال المطرب محمد حماقي إنه بصدد التحضير لفيلم جديد يشارك في بطولته، متوقعًا أن يبدأ تصوير الفيلم هذا العام، مضيفا أنه سيبدأ العمل على الفيلم الجديد فور انتهاء فترة إعداد ألبومه.

وأكد حماقي أنه قارب على الانتهاء من ألبومه الجديد، مؤكدًا أنه لم يستطع الانتهاء من ألبومه الجديد في الوقت الذي ينوي طرحه فيه هذا العام وأنه قرر طرح أغاني ألبومه بشكل سنجل، لافتًا إلى أنه أوشك على الانتهاء من الألبوم، متوقعًا أن يكون هناك أغنية أخيرة ليضمها للألبوم.

لا أحب أغاني السينجل

وأوضح حماقي، خلال لقاء خاص مع مراسلة برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المطربين في الماضي كانوا يطلقون ألبومات كاملة وأصبحوا يطلقون أغاني «سينجل» بشكل فردي «ديجيتال»، مشيرًا إلى أنه لا يحب نظام الأغاني السينجل.

بعمل أغاني أنا مقتنع بيها

وشدد حماقي على أنه يرفض التنبؤ بنجاح أغانيه من عدمه «برفض فكرة التوقع وأنا بشتغل إني أعمل حاجة أنا مقتنع بيها وأشوف إنها هتعجب الناس وبسيب الحتة دي لربنا سبحانه وتعالى والأغنية اللي تعجب الناس مش بتاعتي وبعد ما بخرج الأغنية من عندي مبفكرش وبدعي إن الأغنية تعجب الناس وإن ذوقي يبقى على ذوق الناس وأهم حاجة الفنان يبقى حاسس بالناس وذوق الناس».

وتابع: «بحب الأغاني اللي فيها إحساس ومشاعر وإحنا كشعب عربي عموما عاطفي جدا ومشاعره سابقاه دايما وتأثير ده أكبر من الأنواع التانية وأنا بحب الشكل ده من الغنا بحب أسمعه من وأنا صغير».

وفي سياق متصل، اعتبر «حماقي» أن الحفل الذي لا يحضره الجمهور مثل البروفة، مبديًا سعادته بالحفلات الغنائية في فندق الماسة، مطالبًا بأن يكون هناك موسم للحفلات الغنائية في مصر، متوقعًا أن يكون موسم حفلات فندق الماسة هدفا لكل المطربين العرب.