محمد حماقي وهيفاء وهبي يشعلان أجواء الساحل الشمالي

خطف الثنائي محمد حماقي وهيفاء وهبي، أجواء وأنظار المتابعين وجمهور الساحل الشمالي، خلال الأيام الماضية، بعد أن أحيا كلا منهما حفلا غنائيا كبيرا، حضره الآلاف، وقدم حماقي خلال حفله، ما يقرب من 20 أغنية، فضلا عن تقديمه التهنئة لنادي الزمالك بعد حصوله على بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

هيفاء وهبي تستقبل حمو بيكا في حفلها.. ومحمد حماقي يشدو بـ20 أغنية

حفل هيفاء وهبي كان ضخما، وقدمت خلاله عشرات الأغنيات المهمة من مسيرتها الغنائية والفنية، وأثارت سخرية الحاضرين، حينما قابلت حمو بيكا خلال الحفل، وقالت «وينو حمو بيكا، حبيبي هاي، محدش يزعل لي حمو، أنا بشوف فيديوهاته ساعات بتستفزوه، محدش يستفزهولي»، معبرة عن سعادتها بحضوره الحفل: «اتبسطت بوجودك».

وشارك فى الحفل، عدد من الشخصيات الشهيرة، منهم أكرم حسني، الذى رحبت به، خاصة أنه كان قدم معها أغنية لو كنت، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

هيفاء وهبي ومحمد حماقي يشعلان الأجواء في الساحل

وفي اليوم التالي من حفل هيفاء وهبي، كان محمد حماقي، على موعد مع حفل غنائي جديد، حيث أحيا أول حفل له بعد إصدار 4 أغنيات من الألبوم الجديد يا فاتني، وهي تك وزيها مين وطالع موضة ولو هتسيب، واستضاف خلال حفله الشعراء تامر حسين وأمير طعيمة وعزيز الشافعي، والموزع أحمد إبراهيم، كما حضر الحفل الفنان أمير كرارة، والفنان حسن شاكوش.

وقدم حماقي خلال الحفل، نحو 20 أغنية، منها نفسي أبقى جنبه، وما بلاش، ومن البداية، وأحلى حاجة فيكي، ويزلزل، وما بلاش، التي طلب من الجمهور الغناء فيها معه، على ضوء الهواتف.

كما هنأ خلال الحفل، نادي الزمالك لفوزه بمسابقة الدوري المصري، كما استقبل احمد الجندي بطل مصر فى لعبة الخماسي الحديث، الذي أحرز فضية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وطلب منه أن يستعد حاليا لدورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، من أجل الحصول على الميدالية الذهبية.