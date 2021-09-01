جريمة بشعة بالجيزة.. سيدة تذبح ابنتها الرضيعة: «قتلتها عشان شقية»

«دبحتها عشان شقية»، هذه الجملة لخصت الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور، منذ قليل، وارتكبتها سيدة في العقد الرابع من عمرها، حينما أمسكت سكينا من المطبخ وذبحت ابنتها الطفلة الرضيعة التي لم تكمل العامين.

لم يتوقف جبروت الأم القاتلة على ذلك، بل حملت جثة طفلتها الرضيعة إلى المستشفى، وأخبرتهم أن ابنتها سقطت من أعلى سلم العقار ولفظت أنفاسها الأخيرة، إلا أن قوات الشرطة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط الأم المتهمة بقتل ابنتها، وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت جثة الطفلة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة لطفلة مصابة بحرج ذبحي فى مستشفى قصر العيني

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة عمرها قرابة عامين مصابة بحرج ذبحي في الرقبة، بمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، وبالفحص والتحري توصلت القوات إلى أن الأم وراء القتل، وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في المستشفى وفرت هاربة.

الأم قتلتها بسبب «شقاوتها»

وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة من المباحث تمكنت من ضبط الأم المشتبه فيها، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة، وجاء فى محضر الشرطة أنها اعترفت بالواقعة قائلة: «قتلتها علشان شقاوتها.. مسكت السكين ودبحتها في دقيقة».

والد الطفلة القتيلة: زوجتي تعاني من اضطرابات نفسية

وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.