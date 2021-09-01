بعد طرحها فى مصر.. تعرف على أسعار سيارة «بى واى دى L3 موديل 2022»

طرحت عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل عام 2022، داخل السوق المحلي المصري، خلال الفترة الماضية، ومن ضمن القائمة المطروحة طراز السيارة «بي واي دي L3 موديل 2022» بسعر 225 ألف جنيه.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، قائمة الأسعار الرسمية لطراز «بي واي دي L3 موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة.

قائمة أسعار وتجهيزات «بي واي دي L3 موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 215 ألف جنيه، والثانية بـ225 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 170 كيلومتر/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4617 ملم الطول، 1716 ملم العرض، 1480 ملم الارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2615 ملم.

مواصفات بي واي دي L3 موديل 2022

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ومصابيح ضباب أمامية، وباور ستيرنيج، ومرايات كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، فتحة سقف، وجنوط رياضية، وطارة مالتي فانكشن».

- كما يتوفر في L3 من «بي واي دي» باقة من وسائل مساعدة السائق، منها: «عجلة قيادة باور ستيرنج - هيدروليك متعددة المهام بالفئة الأعلى، ونظام المفتاح الذكي - مفتاح بصمة، ونظم غلق مركزي للأبواب بالريموت، وحساسات بالإكصدام الخلفي ونظام المساعدة على الركن بالفئة كاملة التجهيز، بالإضافة إلى أنظمة الوسائط المتعددة أبرزها راديو MP3 وبلوتوث ومدخل USB وAUX وSD و6 سماعات».