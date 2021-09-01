«التعليم» تكتفي بالتقرير الطبي لقبول طلاب الدمج في الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالنسبة لطلاب الدمج الحاصلين على شهادة الإعدادية، الاكتفاء بالتقرير الطبي للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، وفقا للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، وذلك حفاظا على طلاب الدمج وتيسيرا على أولياء الأمور في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه لا يجوز قبول حالات الدمج لأول مرة بالصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي إلا للحالات الحرجة جدا، وبعد موافقة لجنة المديرية، ثم إعداد لجنة الوزارة والعرض على اللجان الطبية المتخصصة.

التعليم: المناهج الدراسية شهدت تطويرا كبيرا في المحتوى

وشددت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية والمديريات على مستوى الجمهورية، بتنفيذ التعليمات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب الدمج والحالات الخاصة، لافتة إلى أنّ المناهج الدراسية شهدت تطويرا كبيرا في المحتوى.

«شوقي»: المناهج الجديدة يتم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال إعداد مناهج جديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدا أنّ جميع المناهج الجديدة تٌعد بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى التأكيد على مديريات التربية والتعليم بـ تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، والطلاب الحاصلين على منح دراسية للخارج بعد امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ العام الدراسي سيشهد حضورا نظاميا من قبل الطلاب والمعلمين وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

المنصات التعليمية مكمّلة لحضور الطلاب في المدارس

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ المنصات التعليمية مكمّلة لحضور الطلاب في المدارس، لافتا إلى أنّ الوزارة حرصت على توفير قنوات تعليمية ومصادر رقمية تدرّب الطلاب على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.