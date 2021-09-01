التعليم: 700 ألف معلم وإداري تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نحو 700 ألف معلم وإداري بمختلف المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، علاوة على تعقيم وتطهير المدارس ودورات المياه، وتخفيض كثافات الطلاب داخل الفصول، لتحقيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تطعيم ما يقرب من 2 مليون معلم وإداري، قبل انطلاق الدراسة في المدارس، للحفاظ على أرواح والطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

مصدر بـ«التعليم»: المعلمون والإداريون بدأوا تناول تطعيم كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تسجيل جميع المعلمين والإداريين في موقع تلقي لقاح فيروس كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن تطعيم المعلمين والإداريين ضد كورونا إلزامي، وأنّه سيتم منع المعلمين والإداريين من التوقيع في الحضور بدفتر الحضور والانصراف قبل تقديم ما يثبت أخذ جرعة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا أو التسجيل لأخذ الجرعة، لافتا إلى الوزارة تأمل في انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 دون أي مشكلات.

مصدر بـ«التعليم»: تعليمات مشددة للمعلمين والإداريين بضرورة تلقي لقاح كورونا

وأضاف المصدر أن كل إدارة تعليمية ستقدم قاعدة بيانات للعاملين سواء معلمين أو إداريين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة، وسيتم تسليم نسخ منها إلى الوزارة والمحافظين، تشمل «متلقي الجرعتين - متلقي الجرعة الأولى - المسجلين لتلقي الجرعات - لم يتلقَ أي جرعة - من لم يسجل»، وذلك لإخطار الوزارة والمحافظة بالموقف، منوها بأن جميع المدارس ستبدأ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمنتظر أن تبدأ في 4 سبتمبر الجاري.

مصدر بـ«التعليم»: إخطار الوزارة والمحافظة بموقف المعلمين والإداريين من التطعيم ضد كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن العام الدرسي الجديد سيبدأ في موعده، المحدد سلفا يوم 9 أكتوبر المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.