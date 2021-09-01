استقرار أسعار «الحديد والأسمنت» اليوم الأربعاء بالأسواق

سجلّ سعر حديد التسليح، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر2021، ثباتا في السوق المحلي، عقب إعلان شركات حديد التسليح عن أسعار شهر سبتمبر، ليأتى هذا الاستقرار للشهر الثالث على التوالى مدعومًا بالتراجع الكبير فى أسعار الخامات العالمية، فيما شهدت أسعار الأسمنت استقرارا «لأكثر من يومين».

فيما أعلنت شركات حديد التسليح الابقاء على أسعار شهر أغسطس، حيث لم يتغير سعر شهر سبتمبر.

أسعار حديد التسليح اليوم

ترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح، اليوم الأربعاء 1سبتمبر الجاري، بنحو:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبى 14300 جنيه.

- شركة العشرى 14300 جنيه.

أسعار خامات الحديد عالميا

فيما استقرت أسعار خامات حديد التسليح، اليوم الأربعاء 1سبتمبر، عالميا عند معدلاتها، ليباع خام الحديد بـ153 دولارًا، وفحم الكوك بـ225.5 دولار، وخردة الصاج بـ450 دولارًا، والبليت بـ625 دولارًا، وحديد التسليح بـ685 دولارًا، ولفائف الأسلاك بـ830 دولارًا، والمسطحات بـ920 دولارًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر، استقرارا، حيث جاءت على النحو التالي:

- يباع الطن بأسعار تتراوح بين 900 و905 جنيهات، بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 425 بسعر 845 جنيهًا للطن.

- أسمنت الصخرة بسعر 900 جنيه.

- أسمنت المعلم بسعر 860 جنيهًا.

- أسمنت المصري بأسعار تتراوح بين 880 و885 جنيها.

- أسمنت حلوان بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت السويس بأسعار تتراوح بين 890 و900 جنيه.

- أسمنت السويدي بين 915 و920 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط:

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 758 جنيهًا.أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.أسعار الأسمنت المقاوم

- السويدي المقاوم يباع الطن بـ950 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- السويس سي وتر يباع الطن بـ950 جنيهًا.