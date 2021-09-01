«التأمينات»: بدء صرف معاشات سبتمبر لـ10.5 مليون مواطن

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف المعاشات عن شهر سبتمبر، اليوم الأربعاء، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، مؤكدة أنه تم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، كما يمكن لصاحب المعاش صرفه من محفظة الهاتف المحمول، للتسهيل على المواطنين.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، أنه يتوجب على صاحب المعاش أو المستفيد التقدم إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، مشيرة إلى أنه يتم تسخير كل الإمكانيات للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرا إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش سبتمبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي.

ولفت إلى أنه تم «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

بنك ناصر: صرف المعاشات من منافذ فوري والصرف الآلي

من جانبها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح البنك، أن الصرف سيكون متاح في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والرواتب، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.