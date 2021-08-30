لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على تمويل «حاضر» من بنك ناصر؟

يواصل بنك ناصر الاجتماعي تقديم الخدمات المصرفية، والتمويلات التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، ولهذا أطلق البنك برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تمويل «حاضر» لـ أصحاب المعاشات والمرتبات بضمان المعاش أو المرتب، على أن تُسدد في مدة أقصاها 10سنوات.

ويعد هذا التمويل من أكبر التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه الذين يصل عددهم إلى 700 ألف عميل، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز شروط التمويل والذي يتمثل فيما يلي:

شروط تمويل قرض «حاضر»

- لا يقل السن عن 21 سنة.

- لا يزيد السن عن 70 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- يمكن منح التمويل لمن هم فوق 70عامًا بشرط وجود ضامن.

الأوراق المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الرقم التأميني.

- التعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك.

- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي تقديم تمويلات متنوعة للعملاء، بهدف التغلب على الكثير من العقبات، بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، و تتمثل القروض التي يقدمها فيما يلي:

تمويل عمليات الاسكان

تستهدف موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب وورثة المعاشات، وأصحاب الأوعيه الادخارية، وتهدف إلى المساعدة في عمليات توفير وتجهيز مسكن ملائم من متطلبات التشطيب والترميم.

تمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة

ويهدف التمويل إلى توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة من خلال تمويل سيارات نقل ركاب للسائقين وضمان التشغيل بشركة سويفل للنقل الجماعي.

تمويل الحضانات

يهدف إلى تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ماقبل المدرسة، وفق معايير الجودة التي أقرتها وزارة التضامن.

تمويل «مستورة»

من خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأه المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، وتتنوع المشروعات مابين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية، ويستهدف المرأة من سن 21 إلى 60 عامًا.