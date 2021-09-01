هل معاش الموظفة يُورَث للأخت المطلقة؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للأخوات تقاضي معاش المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، بشرط أن تكون الأخت المستفيدة للمعاش غير متزوجة.

شروط حصول الأخت على معاش أختها المتوفاة

ولفتت إلى أنه يشترط أيضا ألا تحصل الأخت المستفيدة على دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عليه، وألا يكون أي من أولاد المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين «هل معاش الموظفة يورث للأخت المطلقة ؟»، لتؤكد الهيئة عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط أيضا ألا يكون للأخت المتوفاة ابن أو بنت متوسط دخولهم يعادل قيمة معاش المؤمَّن عليها.

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، أن نصيب الأخت غير المتزوجة التى ينطبق عليها شروط صرف المعاش يكون نصف المعاش، وفى حال وجود اثنتين يوزع بينهما نصف المعاش بالتساوى، وفقا لجدول توزيع المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

وأكدت الهيئة أنه في حال توفر الشروط، على المستفيد التوجه للمنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف للإخوة والأخوات في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تقديم المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.