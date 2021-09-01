تطعيم الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية بلقاح كورونا خلال الكشف الطبي

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة اليوم، أن الجامعة سوف تبدأ فى تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، كما سيتم تطعيم الطلاب القدامى تدريجيا مع بداية العام الجامعى وفق آليات تنفيذية بالتنسيق بين عمداء الكليات واللجنة المسؤولة عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة.

جامعة الإسكندرية تبدأ تطعيم الهيئة المعاونة والأساتذة

ولفت قنصوه، إلى أن الجامعة بدأت فى الأسبوع الماضي تطعيم منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمقرات المخصصة لذلك بالمجمع الطبى ومجمع العلوم الإنسانية ونادى أعضاء هيئة التدريس وكلية الهندسة وكلية العلوم بالشاطبى، حيث بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الأن ما يقرب من 3 آلاف فرد.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المجتمع الجامعى وتحقيق الأمان للأسر المصرية.

ووافق المجلس على تفعيل أنشطة المركز التعليمي البيطرى، والمعمل المركزي، ومركز التحاليل الطبية، والعيادة البيطرية، بكلية الطب البيطري، لتصبح تابعة مباشرة للكلية وتخصيص إيرادها للصرف على العملية التعليمية بالكلية.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومؤسسة Figure Network بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة منستير التونسية، واتفاق التمويل بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وكلية العمارة والتخطيط وتنسيق المواقع بجامعة كاسيل بألمانيا، واتفاق التعاون بين سان بطرسبرج ـ روسيا الاتحادية وجامعة الإسكندرية.

كما استعرض الدكتور علي مسلم، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، منهجية إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2021/2025، وإنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي، بغية تحقيق التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية وتحقيق التكامل والتنسيق بين أهداف وخطط الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة.

ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، منهم 9 إلى وظيفة أستاذ و15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 26 مدرسا، ومنح 56 درجة دكتوراه، و107 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.