طلائع الإسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة «بالعربي talent» على مستوى مصر

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية «بالعربي talent» والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة.

100 مشارك من الإسكندرية في طلائع الموهوبین

وهنأ المحافظ طلائع الإسكندرية الذين شرفوا الإسكندرية وحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الإسكندرية حصدت 28 مركزا بمسابقة «بالعربي talent» في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن إجمالي طلائع الإسكندرية المشاركين في المسابقة بلغ عددهم 100 من الطلائع الموهوبین في مجالات الفنون التشكیلیة والرسم والتصویر والتصویر الضوئي والغناء والموسیقی والشعر والتمثیل والقصة القصیرة والخط العربي.

محافظ الإسكندرية: الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب

وأشاد محافظ الإسكندرية، بمسابقة «بالعربي talent» التي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي وتوجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وخلال الاحتفال، كرم وزير الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لكون محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات مشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.