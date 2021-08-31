تنسيق كلية التجارة جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

كلية التجارة هي إحدى كليات جامعة الإسكندرية، التي تمنح درجة البكالوريوس للخريجين، إضافة إلى الدرجات العلمية الأعلى كالماجستير والدكتوراة، وتتكون الكلية من سبعة أقسام علمية، وتسعي لتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي بما يخدم المجتمعين المحلى والاقليمي، ويساهم في تحسين مستوى الخريجين، ويتطلب تحقيق هذه الرسالة وجود بيئة تعليمية وبحثية، وتنمية القدرات البحثية وقدرات القيادة واتخاذ القرارات.

كل ما تريد معرفته عن كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021

وتستعرض «الوطن»، كافة التفاصيل عن كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بداية من إعلان التنسيق والأقسام بالكلية، التي يحتاجها الطلاب للتعرف على الكلية قبل الالتحاق بها، خاصة وأنها متاحة للثلاث شعب.

أقسام كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021

قسم إدارة الأعمال

قسم الاحصاء والرياضة والتامين

قسم المالية العامة

قسم المحاسبة

قسم نظم المعلومات

تنسيق كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021

وجاءت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي، بمجموع 291 درجة.

عنوان كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021

البريد الالكتروني الرسمي للكلية

aufc_mail@yahoo.com

مكتب الاستاذ الدكتور عميد الكلية

aufc_dean@yahoo.com

مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب

aufc_vice1@yahoo.com

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث

aufc_vice2@yahoo.com

مكتب وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع

aufc_vice3@yahoo.com

شئون الطلاب

aufc_saffairs@yahoo.com

شئون التعليم المفتوح

aufc_openedu@yahoo.com

الاقتراحات و الشكاوى

shakwa.commerce@alexu.edu.eg

مركز الحاسب الآلي

aufc_comp.center@yahoo.com

مصاريف كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، ثبات المصروفات الدراسية ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية، خاصة وأن كلية التجارة تضم ثلاث شعب، وهي شعبة عربي وشعبة إنجليزي وشعبة الفرنساوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة الإسكندرية لعام 2021

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.

- على الطالب تقديم:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- صور شخصية للطالب

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

ولابد أن يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.