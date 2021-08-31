تنسيق كلية التجارة جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة
كتب:
مروة مرسي
10:36 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية
كلية التجارة هي إحدى كليات جامعة الإسكندرية، التي تمنح درجة البكالوريوس للخريجين، إضافة إلى الدرجات العلمية الأعلى كالماجستير والدكتوراة، وتتكون الكلية من سبعة أقسام علمية، وتسعي لتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي بما يخدم المجتمعين المحلى والاقليمي، ويساهم في تحسين مستوى الخريجين، ويتطلب تحقيق هذه الرسالة وجود بيئة تعليمية وبحثية، وتنمية القدرات البحثية وقدرات القيادة واتخاذ القرارات.
كل ما تريد معرفته عن كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021
وتستعرض «الوطن»، كافة التفاصيل عن كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بداية من إعلان التنسيق والأقسام بالكلية، التي يحتاجها الطلاب للتعرف على الكلية قبل الالتحاق بها، خاصة وأنها متاحة للثلاث شعب.
أقسام كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021
قسم إدارة الأعمال
قسم الاحصاء والرياضة والتامين
قسم المالية العامة
قسم المحاسبة
قسم نظم المعلومات
تنسيق كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021
وجاءت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي، بمجموع 291 درجة.
عنوان كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021
البريد الالكتروني الرسمي للكلية
مكتب الاستاذ الدكتور عميد الكلية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث
مكتب وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
شئون الطلاب
شئون التعليم المفتوح
الاقتراحات و الشكاوى
مركز الحاسب الآلي
مصاريف كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2021
وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، ثبات المصروفات الدراسية ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية، خاصة وأن كلية التجارة تضم ثلاث شعب، وهي شعبة عربي وشعبة إنجليزي وشعبة الفرنساوي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة الإسكندرية لعام 2021
- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.
- على الطالب تقديم:
- أصل شهادة الثانوية العامة
- أصل شهادة الميلاد
- صورة البطاقة الشخصية
- صور شخصية للطالب
- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.
ولابد أن يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.