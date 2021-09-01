كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.. الأهم في المرحلة الثانية

تعد كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية، أحد أبرز الكليات في الجامعة والتي تتجه إليها الأنظار مع المرحلة الثانية ضمن تنسيق الكليات 2021، كونها شهدت تعديلا للبرامج والمناهج الدراسية وتنوع البعثات الدراسية وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس حاملين لدرجات الدكتوراه من مدارس علمية متقدمة من أمريكا وأوروبا الغربية والشرقية وغيرها، ما تجعلها قبلة عدد كبير من طلاب الثانوية العامة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية، من حيث نظام الدراسة والأقسام والبرامج التي تقدمها لطلابها.

أقسام كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية

- الأراضى والكيمياء الزراعية ويضم تخصصات الأراضى والميكنة الزراعية.

- الاقتصاد الزراعي ويضم الاقتصاد الزراعي والإرشاد الزراعي والمجتمع الريفى.

- الإنتاج الحيوانى والسمكى ويضم الإنتاج الحيواني والأسماك والأحياء المائية والدواجن.

- الإنتاج النباتي ويضم تخصصات المحاصيل والبساتين.

- النبات الزراعي ويضم النبات الزراعي وأمراض النبات والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة.

- علوم الأغذية ويضم تكنولوجيا الألبان وتكنولوجيا الأغذية.

- وقاية النبات ويضم الحشرات الاقتصادية ومبيدات الآفات والحيوان الزراعي.

7 برامج دراسية لمرحلة البكالوريوس في كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية

- إنتاج وتكنولوجيا القطن.

- الإنتاج النباتي.

- لتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

- التخطيط والتنمية الزراعية.

- استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية.

- الاستزراع السمكي والأحياء المائية.

-إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية.

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية زراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية

- درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في إحدى 7 شعب التخصص السابقة.

- درجة الماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية.

- درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية.

- دبلومات الدراسات العليا في العلوم الزراعية.

معلومات عن الدراسة في كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية

-الكلية تمنح درجات الماجستير والدكتوراه في 18 برنامج لمرحلة الدراسات العليا كما أنها تعتبر مدرسة علمية متميزة في الدراسات العليا يسعى لها العديد من طلاب الوطن العربي والمصريين.

- الكلية تمنح درجات دبلومات الدراسات العليا في العلوم الزراعية في 19 برنامج الدبلومات المحددة باللائحة

- لا تؤهل دراسة الدبلومات الحاصلين عليها للالتحاق بالدراسة لأي من درجتي الماجستير أو دكتور الفلسفة طالما كان تقدير الدارس في الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) يقل عن جيد.

عنوان كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية

تقع كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية في 22 شارع تاج الرؤساء- سابا باشا شرق الإسكندرية، وبأرقام تليفون: 5831614 - 5831646