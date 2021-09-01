رضا البحراوي لـ شاكوش: «أنت بتشتغل بفلاشة وأقل من أني أرد عليك»

هاجم الفنان رضا البحراوي، مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على خلفية أزمة اندلعت بينهما في حفل بالساحل الشمالي، قائلا «أنا اتشتمت بأمي وأخواتي قهراً قدام الناس، وأنا نقابي، أنت أقل من أني أرد عليك، لأني كنت في المهنة وأنت لسه متولدش».

رضا البحراوي يهاجم حسن شاكوش

وأضاف البحراوي عبر صفحته بموقع فيس بوك:« كل الناس عارفة أنت تاريخك إيه وأنا تاريخي إيه، أنا محترم ومؤدب وبحب جمهوري، والناس اللي هترد عليك ياحسن، لما رفعت فيديو وشتمتني الناس شتموك، أنا في بلد فيها قانون، وفيها نقابة المهن الموسيقية تجبلي حقي».

وتابع «حقي هعرف أخده بالقانون، ولو عندك كام مليار مش مكسوف من نفسك أن جمهورك داخل يشتم فيك، عشان أنت مش سالك، أنا بشتغل في مصر والإسكندرية وطنطا والمحلة، والناس كلها عارفة إنك بتشتغل بفلاشة».

رضا البحراوي لـ شاكوش: انتظر مني أغنية خلال 3 أيام «معمولة مخصوصة ليك»

وواصل البحراوي هجومه على شاكوش، قائلاً، «أنا مش هرد عليك عشان أنا محترم ونفسي في يوم يجمعنا مسرح ونطلع نغني قصاد بعض قديم وجديد، وساعتها هنشوف مين اللي على حق، واستني مني أغنية جديدة في خلال 3 أيام معمولة مخصوصة ليك».

أزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

يذكر أن هناك مشاجرة حدثت بين المطرب حسن شاكوش، والفنان رضا البحراوي في حفل بالساحل الشمالي منذ أيام، وتدخل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا لحل الأمر بينهما.