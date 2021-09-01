مباحث التل الكبير بالإسماعيلية تكشف المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقة مبلغ كبير منها

كشفت وحدة مباحث التل الكبير برئاسة الرائد محمد فؤاد، لغز السطو المسلح بإطلاق نار على سيارة نقل تابعة لإحدي الشركات، وسرقة مبلغ مالي كبير منها.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مركز التل الكبير يفيد تعرض سيارة ربع نقل للسرقة، على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي.

فريق بحث لكشف لغز الواقعة

وكلف «لاشين»، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، لكشف لغز الواقعة وضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكثفت المباحث الجنائية، من تتبع السيارة خلال سيرها علي الطريق ومراجعة كافة الكاميرات الموجودة على الطريق، ومطابقتها مع أقوال سائق السيارة، إلا أنهم تفاجأوا بعدم منطقيته وتراجعه عن بعض المعلومات.

المتهم الأول: سيارة اعترضت طريقي وسرقت الأموال

وقال السائق خلال التحقيق معه، إن سيارة يستقلها شخصين ملثيمين اعترضا طريقه خلال سيره علي الطريق، وقرب مركز ومدينة التل الكبير أطلقا عليه طلقة خرطوش، أصابت زجاج السيارة، ثم استولوا على مبلغ مالي وفروا هاربين.

المباحث الجنائية تكشف لغز الواقعة وتعيد الأموال

وكشفت المباحث، أن السائق اتفق مع شخصين آخرين، أحدهما يعمل بالشركة وشقيقه على ارتكاب الجريمة وسرقة المبلغ المالي، وإيهام الشركة بسرقته.

ونجح فريق المباحث الجنائية بالإسماعيلية، في القبض علي المتهمين الآخرين وضبط مبلغ مالي متبقي من المبلغ المسروق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.