التصريح بدفن طالب غرق في ترعة الإسماعيلية.. ومصرع آخر تحت عجلات القطار بالخانكة

قررت النيابة العامة بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية، لعدم إجادته السباحة، وذلك عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة، التي جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

بلاغ بغرق طالب في ترعة الإسماعيلية بالخصوص

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة لطالب يُدعى «ي. و. ع.»، 17 سنة، طالب، تعرض للغرق أثناء قيامه بالاستحمام في مياه ترعة الإسماعيلية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالخانكة

من جانب آخر، أمرت نيابة مركز الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة طالب، لقى مصرعه تحت عجلات القطار بمنطقة الخانكة، حيث صدمه القطار أثناء عبور خط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، عقب مناظرة الطب الشرعي، وتحريات المباحث التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطاراَ من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب على خط السكة الحديد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين مصرع شاب إثر اصطدام قطار شبين القناطر – الخانكة أثناء عبوره خط السكة الحديد وتوفى على الفور ودلت التحريات علي عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.