تداول 3800 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر و«بيلسما» تغادر الميناء

غادرت السفينة السفينة السياحية «Msc BELLSSIMA»، ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا و1315 من أفراد الطاقم متجهة لميناء جدة السعودي، بعد تنفيذ برنامجا سياحيا في المدن السياحية المصرية، خلال رحلتها الثالثة للميناء.

تداول 3800 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وفي ذات السياق أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 3800 طن بضائع و276 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و188 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 1800 طن بضائع و88 شاحنة .

السفينة «بلسيما» تغادر ميناء سفاجا

َ و يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينة «أمل»، اليوم بينما تغادر السفينة السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا متجهة لميناء جدة السعودي فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «بوسيدون اكسبريس والحرية2»، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية وصول وسفر للسفينة «عمان» .

كانت سلطات ميناء سفاجا البحرى استقبلت أمس الثلاثاء السفينة السياحية بلسيماوعلى متنها 1372 سائح سعودي و1315 طاقم قادمة من ميناء جدة في ثالث رحلاتها الاسبوعية للميناء حيث أنهت سلطات ميناء سفاجا اجراءات السياح فور وصولهم للميناء في سهولة ويسر وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة وقياس درجة الحرارة الركاب .