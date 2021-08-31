«سعفان» يسلم 73 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة في البحر الأحمر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وصول مبادرة «مصر بكم أجمل»، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البحر الأحمر، في مرحلتها الثانية في برنامجها الأول لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في إطار «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتدريب 40 متدربًا من شباب الجنسين للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والتي تستهدف كل الأبناء والبنات من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، وإلحاقهم بسوق العمل ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يرغبون بها.

وسلم وزير القوى العاملة 73 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بمختلف الشركات والفنادق السياحية بالمحافظة، فضلا عن قيام 17 من ذوي الهمم بعمل مشروعات صغيرة فيما بينهم.

تكريم منشآت وفرت فرص عمل لذوي الهمم

كما كرم الوزير 8 منشآت ساهمت في توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وهي كلاسيك لإدارة المنشآت السياحية، وفنادق وردة الصحراء، والماريوت، وميركيور، وصن وايز للسياحة، وتشجين برجر داووبيتشن، بحضور سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وألاريا سمير حارس، عضو مجلس النواب.

وكرم الوزير فريق عمل المبادرة من المديرية، وهم سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، وأبو زيد أحمد أبو زيد، ومحمد سيد عبد النظير، ومحمد عبد الفتاح أمين، وسمير محمد عبد المجيد، مفتشي العمل، وعبده عبد الدايم، مدير مكتب العمل بالغردقة.

وتم عرض فيديو للمحافظات التي تم تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجها من المبادرة وهي دمياط والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد، حيث تم تدريب 405 من ذوي الهمم، وتعيين 266 من هذه الفئة.

وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وتقوم من خلال البرنامج التدريبي لتوعية ذوي الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص، وذلك لمدة أسبوع.

تدريب مجاني وبدل انتقال

وأشار الوزير إلى أن التدريب مجاني ولا يتحمل المتدرب أي نفقات، ويحصل في نهاية التدريب على شهادة اجتياز التدريب موقعة من وزير القوى العاملة بخاتم الوزارة، ويتم توفير وجبتين «بريك» وغذاء للمتدرب، فضلا عن بدل انتقال يومي للمتدرب يحصل عليها في آخر يوم البرنامج.

واستمع «سعفان» إلى أفكار 17 من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين تقدموا بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل في مختلف المجالات، كما استمع إلى أفكار أصحاب عقود العمل ليتحولوا إلى أصحاب مشروعات، فضلا عن توفير فرص عمل لأصحاب الهمم الذي حضروا الاحتفالية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة، ومنسقة «مصر بكم أجمل» بالمتابعة الشهرية لأي انقطاع لفرص العمل لإيجاد بديل فورا، فضلا عن متابعة استمارة (1) تأمينات.

وشدد الوزير على سرعة الاستجابة لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمشاركة في تحقيق حلم ريادة الأعمال لذوي القدرات ودمجهم في خطة التنمية المستدامة 2030.

مبادرة الرئيس.. حياة أفضل لكل مواطن

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تشمل الحياة الكريمة كل مواطن مصري، مشددا على أننا أمناء على المشكلات، ومطلوب منا كقوى عاملة ألا نقصر في أي ملف، مشيرا إلى أننا سنعمل مع كافة الوزارات والجهات المختص والجمعيات الأهلية لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، لافتا أنه سيعرض كافة المشاكل التي عرضت من ذوي الهمم والعزيمة تخص المحافظة ببيان تفصيلي بكل حالة على حدة، على محافظ البحر الأحمر، قائلا: «أدعو لنا الله يعيننا على أن ننجح في قضاء حوائج الناس»، مؤكدا أننا متواجدين لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي «حياة أفضل لكل مواطن»، مشددا على أنه لا أحد يمن على أحد، لأن مصر هي التي تعطي لأبنائها.

من جانبه، نقل سعد عبد الراضي، مدير المديرية، رسالة من أحد شباب ذوي الهمم، موضحا أنه يشكر وزير القوى العاملة، ويطلق عليه «وزير البشائر»، لما لمسه خلال زيارات الوزير السابقة للمحافظة محملا ببشائر الخير لفئة الصيادين والعمالة غير المنتظمة، وأن الزيارة الحالية بالتأكيد تحمل بشائر الخير لذوي الهمم من خلال توفير عمل مناسبة لهم وتدريبهم على ريادة الأعمال وعمل مشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأشارت عطيات أبو زيد، منسقة المبادرة، إلى أنه تم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة، حيث تقدم ٩٠ شاباً وفتاة للمشاركة فى البرنامج التدريبي وتم توفير عدد 73 فرصة عمل مختلفة، منها 17 من الراغبين في إقامة مشروعات.