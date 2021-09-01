مستشهدا بمنطقة سن العجوز.. الخطيب: الدولة تحل المشكلات من جذورها (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن منطقة سن العجوز تعد آخر بقايا العشوائيات، ونقل سكانها لأماكن أخرى آمنة وآدمية يأتي وفق استراتيجية تطوير منطقة الأهرامات التي تعد من المشروعات القومية الكبرى العملاقة التي يغفل عنها الكثير.

وأضاف الخطيب أن «الدولة تعمل بعمق وبشكل أفقي، ولا يوجد ملف تدخل به الدولة إلا وتدخله بعمق وتأصل المسألة وتحل المشكلات من جذورها، مثل مشروع تطوير منطقة الأهرامات التي من بينها منطقة سن العجوز وهي مصنفة كمنطقة عشوائية غير آمنة»، مشددا على أن تطوير العشوائيات وتوفير سكن كريم للمواطنين هو مشروع نبيل يحمل نوعا من الامتنان الكبير للمواطن المصري، متابعا «منطقة تطوير الأهرامات مشروع عملاق وكبير جدا».

مصر كانت تعاني من العشوائية في كل قرارتها ومؤسساتها وأدائها

وشرح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على بشاشة قناة «dmc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم الدولة وهي تعاني من العشوائية في كل قرارتها ومؤسساتها وأدائها.

وأكمل: «كانت أول مرحلة هي مرحلة الانضباط لضبط المسائل، ثم انتقلنا الآن لمرحلة الجودة والتحسين، وملف التعليم من الملفات التي كانت عشوائية ثم تنتقل لعملية الجودة والتحسين»، مشددا على أن العلاقة بين ولي الأمر والمدارس الخاصة مرتبكة طوال الوقت، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدخلت هذا العام وطبقت لائحة للمدارس الخاصة، وأصبحت الرقابة أكثر شدة، خصوصا وأن هذا الملف يعاني من مشكلات كبيرة ولكن يتم حلها.

مصر تعاني من العديد من الملفات القديمة والعميقة

وأشار الخطيب إلى أن مصر تعاني من العديد من الملفات القديمة والعميقة ولكن الدولة تعمل على حلها، مشيرا إلى أن ولي الأمر ليس لديه علم هل المدارس ستستمر، وهل ستكون المدارس الموسم المقبل أونلاين أو لا، «ولي الأمر يقع في حيرة حول المصروفات والباصات وغير قادر على حسم أمره، مما يسبب ارتباكا لدى أولياء الأمور ولدى صانع القرار الذي يتعامل مع وباء غير محسوم أمره».