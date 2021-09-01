وزير الاتصالات ينعي الزميل «أحمد عواد»

نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكاتب الصحفى الزميل أحمد عواد الذى وافته المنية فجر اليوم الاربعاء.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجماعى فيس بوك :" تلقيت ببالغ الحزن والاسي نبأ وفاة الكاتب الصحفى المحترم أحمد عواد، مسئول شئون قطاع الاتصالات بجريدة الشروق.. لقد كان الفقيد من رواد تحرير شؤون قطاع الاتصالات في الصحافة المصرية وساهم بكتاباته المتنوعة فى زيادة الوعى بصناعة تكنولوجيا المعلومات".

وتابع الوزير فى نعيه :"خالص التعازي والمواساة للاسرة الصحفية ولاسرة الفقيد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفى فجر اليوم الكاتب الصحفى والزميل أحمد عواد رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بعد رحلة عطاء طويلة، تميز خلالها بحسن السيرة وطيب الخلق والمهنية.